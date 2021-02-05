Нижегородские "Росы" выиграли малый Кубок Москвы КВН

Фото:
Нижегородские чемпионы Премьер-лиги КВН сезона 2020 - команда КВН "Росы" выиграли малый Кубок Москвы КВН 7 февраля 2021 года. Об этом рассказали организаторы.
Нижегородский регион представляли следующие команды: "Росы", Мининский университет и "Холодные города 4к".
Кубок Москвы был разделен на 5 блоков. "Холодные города 4к" выступали в "Оригинальном жанре", а "Росы" в блоке "Приглашены в сезон Высшей лиги 2021". В своем блоке "Росы" и выиграли кубок Москвы.
Далее команда отправится на Сочинский фестиваль.
В звездное жюри Кубка вошли: Евгений Донских, Сангаджи Тарабаев и Михаил Гуликов. Также на игре был президент Международного КВН Александр Масляков, который раннее и пригласил нижегородскую команду в Высшую лигу КВН.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+