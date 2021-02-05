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Общество

Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром

08 февраля 2021 11:16  [94] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром 8 февраля 2021 года. Такое решение было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Эпидемиологическая обстановка в этих странах была оценена как допустимая для возобновления авиасообщения. При этом оценивались показатели заболеваемости на 100 тысяч населения, коэффициент распространения коронавируса, темп прироста и уровень тестирования.

В Грецию (Афины) самолеты теперь будут летать из Москвы два раза в неделю, в Сингапур - три раза в неделю.

Таким образом, авиаперелеты из России сейчас разрешены в ОАЭ, Танзанию, Турцию, Швейцарию, на Мальдивы, Египет, Грецию, Казахстан, Киргизию, Беларусь, Южную Корею, Сербию, на Кубу, Японию, Сингапур, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар.

Напомним, что с 8 февраля Международный аэропорт Стригино также возобновляет международные рейсы.

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия полностью закрыла международное авиасообщение с 27 марта 2020 года. Аэропорт Стригино принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта. 

Ранее представитель МИД России в Нижнем Новгороде посоветовал подождать с туристическими поездками за рубеж, потому что эпидемиологическая ситуация во многих странах пока остается сложной.

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Теги:
Авиаперевозки Путешествия Туризм
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