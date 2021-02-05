Нижегородские предприниматели получили кредиты на 10,5 млрд рублей по господдержке Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские предприниматели получили льготные кредиты на 10,5 млрд рублей в качестве господдержки из-за кризиса во время пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, подводя итоги 2020 года.

Всего было выдано почти 6 тысяч кредитов. Программа льготного кредитования, направленная на поддержку предпринимателей и сохранение занятости, была предложена в мае 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным.

"Спрос на эту меру поддержки в Нижегородской области был высокий. Программа льготного кредитования на возобновление деятельности под 2% помогла сохранить рабочие места в социально ориентированных НКО и нижегородских предприятиях, пострадавших от последствий пандемии. Федеральной субсидией можно было погасить текущие кредиты компаний, воспользоваться средствами для выплаты зарплат сотрудникам, оплаты аренды помещений и коммунальных платежей. Способ погашения кредита зависел от того, сохранит ли компания рабочие места в размере 80%", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 года №696 предприниматели из пострадавших отраслей экономики до 1 ноября 2020 года могли получить кредит по ставке 2%. Согласно изменениям от 30 ноября 2020 года, условия программы льготного кредитования бизнеса были упрощены.

Напомним также, что с 23 апреля 2020 года был расширен основной круг предпринимателей — получателей господдержки из регионального бюджета.

Кроме того, нижегородские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты до 7% годовых в 2021 году. Речь идет о программе Минэкономразвития России "1764" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".