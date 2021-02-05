Крупный пожар на складе в Нижнем Новгороде ликвидирован

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Крупный пожар на складе в Нижнем Новгороде, который произошел сегодня утром 8 февраля, ликвидирован. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Ранее спасатели сообщали о том, что горит бывший мясокомбинат по ул. Геологов в Приокском районе. Площадь возгорания составила 200 кв.м.
Позднее в МЧС уточнили, что пожар произошел не в здании комбината, а на складе готовой продукции деревянных изделий.
В итоге из здания были эвакуированы 2 человека. Погибших и пострадавших нет.
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