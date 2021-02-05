Крупный пожар на складе в Нижнем Новгороде ликвидирован Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Крупный пожар на складе в Нижнем Новгороде, который произошел сегодня утром 8 февраля, ликвидирован. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Ранее спасатели сообщали о том, что горит бывший мясокомбинат по ул. Геологов в Приокском районе. Площадь возгорания составила 200 кв.м.

Позднее в МЧС уточнили, что пожар произошел не в здании комбината, а на складе готовой продукции деревянных изделий.

В итоге из здания были эвакуированы 2 человека. Погибших и пострадавших нет.