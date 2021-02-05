Фото:
Новый корпус детского сада откроется в Арзамасе в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Речь идет о корпусе детского сада №34. Двухэтажный пристрой возводится в рамках национального проекта "Демография". Сейчас на объекте практически закончились строительно-монтажные работы.
"Площадь нового корпуса почти вдвое больше основного здания. Благодаря строительству создается 100 новых мест. Планируется, что воспитанников здесь примут уже в сентябре 2021 года. На создание пристроя направлено 144 млн рублей", - сказал Глеб Никитин.
"В Арзамасе есть серьезная потребность в новых дошкольных учреждениях. Национальный проект позволяет делать серьезные шаги для решения проблемы и создавать комфортные условия для юных жителей города", - добавил губернатор.
Помимо ясельных и младших групп, в новом корпусе разместятся современный пищеблок со складами, холодильным оборудованием, отдельные музыкальный и физкультурный залы. Благодаря тому, что помещения в старом здании освободятся, появится возможность организовать свой музей в дошкольном учреждении.
Сейчас в корпусе проходят отделочные и инженерные работы: специалисты устанавливают электрику, вентиляционное оборудование, благоустраивают территорию.
"Более 1700 детей в Арзамасе ожидают места в детских садах, и наша задача – свести к минимуму очередность. Новый пристрой поможет частично снять нагрузку только в одном микрорайоне. Параллельно ведем работу по поводу начала строительства детского сада на 280 мест. Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы", - сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.
Нацпроект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Среди целей нацпроекта – увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, повышение рождаемости и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+