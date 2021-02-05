Более 600 нижегородцев приняли участие в соревнованиях "Лед надежды нашей" Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Всероссийские массовые соревнования "Лед надежды нашей" прошли в Нижнем Новгороде 6 февраля, на стадионе "Труд". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Более 600 человек вышли на лед, чтобы побороться на 100-метровой дистанции за призовые места в своих возрастных группах. Состязания проходили в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Самым маленьким участником конькобежных забегов стал 4-летний Тимофей Соколов.

По словам президента Федерации конькобежного спорта Нижегородской области Елены Ивановой, участие в подобных состязаниях – это прежде всего показатель заинтересованности родителей в том, чтобы их дети вели здоровый образ жизни.

"Приятно, что здесь участвуют и конькобежцы, и фигуристы, и хоккеисты, а также ребята из других видов спорта. Важно понимать, что все действующие члены сборной России начинали карьеру именно на таких массовых стартах", - подчеркнула Елена Иванова.

Проведение открытых массовых соревнований среди граждан любого возраста отражает основные задачи федерального проекта "Спорт - норма жизни". Напомним, что федеральный проект "Спорт – норма жизни" входит в национальный проект "Демография", утвержденный в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году.

Напомним, движение транспорта перекроют в Новинках из-за проведения всероссийской массовой гонки "Лыжня России" 13 февраля.