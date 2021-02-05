"Т Плюс" инвестировала 261 млн рублей в инспекцию газотурбинных установок Новогорьковской ТЭЦ Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

Плановая инспекция газотурбинных установок прошла на Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс". Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Специалисты провели необходимое обследование всех элементов газовых турбин и компрессоров, необходимые восстановительные работы, капитальный ремонт вспомогательного оборудования ГТУ. В ходе инспекции было также выполнено техническое перевооружение воздухоочистительных установок парогазовых энергоблоков для повышения эффективности их работы при высоких температурах наружного воздуха в летний период.

Работы проходили по плотному графику в течение двух недель. Общая стоимость выполненных мероприятий составила 261 млн рублей.

"Мероприятия в рамках инспекции обеспечат надежную работу парогазовых энергоблоков, улучшат технико-экономические показатели станции в целом", – отметил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Ренат Валиуллин.

В проведении инспекции участвовали специалисты ООО "Зульцер Турбо Сервис Рус" и АО "ЭнергоремонТ Плюс".

Газотурбинные установки №1 и №2 установленной электрической мощностью 176,2 МВт и 175,8 МВт соответственно были введены в эксплуатацию в декабре 2014 года в рамках инвестиционного проекта компании "Т Плюс" по реконструкции Новогорьковской ТЭЦ.