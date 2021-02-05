Банк "Открытие" снизил ставки по льготной ипотеке Бизнес

Банк "Открытие" снизил ставки по трем льготным программам ипотечного кредитования. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что минимальная ставка по "Госпрограмме 2020" снижена до 5,85%, по "Семейной ипотеке" - до 4,65%, по рефинансированию военной ипотеки – до 7,3% годовых.



"Госпрограмма 2020" - одна из самых популярных ипотечных программ, предусматривающая покупку жилья в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн рублей для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%. Ставка 5,85% действует при приобретении квартиры у ключевых партнеров банка. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%.



Подать заявку на "Семейную ипотеку" могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Взять кредит по ставке 4,65% можно на покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20% с учетом материнского капитала.



Программа "Военная ипотека" позволяет военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) взять кредит на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках на льготных условиях. Теперь клиенты банка "Открытие" могут рефинансировать ранее взятую военную ипотеку по сниженной ставке в 7,3%.



"Мы рады предложить специальные условия кредитования тем, кто больше всего в них нуждается. Чтобы оформить кредит у нас, клиенту не нужно приходить в отделение (все процедуры доступны онлайн), даже оформить сделку можно на территории застройщика или в любой другой локации. При принятии кредитного решения мы учитываем все доходы заемщика и оформляем заявку всего по двум документам. Так что ипотека в "Открытии" - это не только выгодно, но и удобно", - говорит заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.