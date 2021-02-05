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Общество

Лидер "Волонтеров Победы" прокомментировала ход суда над Навальным по делу об оскорблении ветерана

08 февраля 2021 18:46  [1] Общество

Лидер движения "Волонтеры Победы", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Амельченкова прокомментировала ход судебного процесса над Алексеем Навальным.

"Что меня возмущает больше всего: вместо того, чтобы просто извиниться перед ветераном, Навальный и его сторонники продолжают над ним издеваться", - написала она на своей странице в соцети Facebook.

"Теперь они называют ветерана "обычной "штафиркой", интендантом", говоря, что "нигде он не воевал, на тёплом месте отсиделся". Люди, ну должно же быть хоть что-то человеческое в ваших сердцах!", - спрашивает Ольга Амельченкова.

Ранее активисты движения "Волонтёрская рота" провели серию одиночных пикетов в поддержку ветеранов страны.

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Теги:
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