Лидер "Волонтеров Победы" прокомментировала ход суда над Навальным по делу об оскорблении ветерана Общество

Лидер движения "Волонтеры Победы", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Амельченкова прокомментировала ход судебного процесса над Алексеем Навальным.

"Что меня возмущает больше всего: вместо того, чтобы просто извиниться перед ветераном, Навальный и его сторонники продолжают над ним издеваться", - написала она на своей странице в соцети Facebook.

"Теперь они называют ветерана "обычной "штафиркой", интендантом", говоря, что "нигде он не воевал, на тёплом месте отсиделся". Люди, ну должно же быть хоть что-то человеческое в ваших сердцах!", - спрашивает Ольга Амельченкова.

Ранее активисты движения "Волонтёрская рота" провели серию одиночных пикетов в поддержку ветеранов страны.