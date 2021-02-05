Нижегородский АПК в 2020 году увеличил производство молока на 17% Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Сельхозпроизводители Нижегородской области в 2020 году произвели 641,8 тысячи тонн молока. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Молочная отрасль продолжает наращивать объемы производства. По итогам 2020 года в хозяйствах всех категорий произведено 641,8 тысячи тонн молока – это лучший результат за последние 24 года", - сказал Глеб Никитин.

По итогам 2019 года агропромышленный комплекс Нижегородской области произвел 550 тысяч тонн молока. Таким образом, в 2020 году выпуск этой продукции вырос на 16,7% по равнению с 2019 годом.

Как отметил губернатор, в 2020 году производство молока увеличено в 31 районе Нижегородской области. В тройке лидеров – Дальнеконстантиновский район с годовым объемом производства молока в 49,1 тысячи тонн молока, Пильнинский район – 48 тысяч тонн и Бутурлинский район - 36,3 тысячи тонн.

"По валовому производству молока Нижегородская область занимает 6-ю позицию среди субъектов Приволжского федерального округа и 17-е место среди регионов Российской Федерации", - добавил Глеб Никитин.

Ранее глава региона отмечал, что в целях стимулирования производства молока и молочной продукции производители региона имеют доступ к широкому набору инструментов господдержки. Губернатор сообщил, что на развитие животноводческих хозяйств региона в 2021 году планируется направить более 1,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий. При этом составляющая областного бюджета – 1,2 млрд рублей, что почти на 15% больше уровня 2020-го.