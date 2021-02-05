Около двух миллионов рублей штрафов заплатили нижегородские организации за некачественную уборку снега Общество

НИА "Нижний Новгород" – Ксения Фурсова

Около двух миллионов рублей штрафов заплатили организации Нижегородской области за некачественную уборку снега. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

Согласно информации, с начала текущей зимы ведомство проверило качество уборки снега с крыш 5260 многоквартирных домов и 3135 придомовых территорий.

По результатам проверок было выявлено более 700 нарушений. В отношении ответственных организаций возбуждено 90 административных дел и выдано 184 предостережения. Судом было наложено штрафов на общую сумму около 2 млн рублей.

Размер штрафов для домоуправляющих компаний за нарушение содержания кровель и придомовых территорий может составлять до 300 тыс рублей, а для ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов – до 50 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура внесла подрядчику представление за плохую уборку снега в Московском районе.

Установлено, что на тротуарах, прилегающих к улицам Гвардейцев, Никонова, Орджоникидзе, допущено наличие рыхлого снега в больших объемах.