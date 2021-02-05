Новая схема на Циолковского
Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2021 09:23  [108] Суд приговорил экс-главу администрации в Нижегородской области к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество
09 февраля 2021 09:09  [82] Около двух миллионов рублей штрафов заплатили нижегородские организации за некачественную уборку снега
09 февраля 2021 08:35  [97] Демонтаж старых конструкций в Александровском саду планируется провести в феврале
08 февраля 2021 20:06  [260] Нижний сегодня: главные события дня
08 февраля 2021 19:37  [266] Новый мост через речку Теплую построили в Балахне
08 февраля 2021 19:17  [192] Нижегородским молодым ученым вручили почетные грамоты регионального Минобра
08 февраля 2021 18:46  [258] Лидер "Волонтеров Победы" прокомментировала ход суда над Навальным по делу об оскорблении ветерана
08 февраля 2021 17:45  [5518] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 8 февраля)
08 февраля 2021 17:28  [292] "Стоматология на Большой Покровской не планирует переездов", - Дмитрий Сватковский
08 февраля 2021 17:11  [261] Нижегородцы спасли двух верблюдиц из передвижного цирка
Общество

Около двух миллионов рублей штрафов заплатили нижегородские организации за некачественную уборку снега

09 февраля 2021 09:09  [82] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Ксения Фурсова

Около двух миллионов рублей штрафов заплатили организации Нижегородской области за некачественную уборку снега. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

Согласно информации, с начала текущей зимы ведомство проверило качество уборки снега с крыш 5260 многоквартирных домов и 3135 придомовых территорий.

По результатам проверок было выявлено более 700 нарушений. В отношении ответственных организаций возбуждено 90 административных дел и выдано 184 предостережения. Судом было наложено штрафов на общую сумму около 2 млн рублей.

Размер штрафов для домоуправляющих компаний за нарушение содержания кровель и придомовых территорий может составлять до 300 тыс рублей, а для ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов – до 50 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура внесла подрядчику представление за плохую уборку снега в Московском районе.

Установлено, что на тротуарах, прилегающих к улицам Гвардейцев, Никонова, Орджоникидзе, допущено наличие рыхлого снега в больших объемах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Прокуратура Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph