Открытие Private Banking пригласил клиентов в один из крупнейших планетариев и музеев науки на планете Бизнес

Фото: пресс-служба банка

Открытие Private Banking пригласил клиентов в один из крупнейших планетариев и музеев науки на планете. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации, Открытие Private Banking – подразделение по работе с состоятельными клиентами банка "Открытие" – совместно с международной платежной системой Маstercard® провели акцию "Банк "Открытие" приглашает в открытый космос".

По условиям акции участники должны были в течение двух месяцев совершать покупки на сумму не менее 300 тыс рублей в месяц.

В акции участвовали клиенты Открытие Private Banking из российских регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, держатели карт World Mastercard Black Edition® или World Elite Mastercard®.

Главный приз акции – тур на двоих в Японию на сумму 500 тыс рублей с посещением музея науки и самого большого в мире планетария Nagoya City Science Museum.

Победитель акции, клиент Открытие Private Banking из Волгограда, совершит увлекательное путешествие в мир науки, природы и техники, своими глазами увидев торнадо высотой 9 метров, эффект северного сияния и, конечно, звездное небо сквозь гигантский экран-купол, не имеющий аналогов в мире.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых идей.