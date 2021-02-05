Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.
Под отключение попали два дома в Приокском районе и четыре в Московском.
Речь идет о домах по адресам: ул. Маршала Жукова, 24, 25 и ул. Московское шоссе, 205, 207, 209, 211.
Это связано с проведением плановых работ на сетях. Электроснабжение возобновится к 16:00 - в Приокском районе, и к 17:00 - в Московском.
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