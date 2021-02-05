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Спорт

Чемпионат Европы по современному пятиборью пройдет в Нижнем Новгороде

09 февраля 2021 10:39  [89] Спорт

Фото: пресс-служба правительства региона

Чемпионат Европы по современному пятиборью пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 12 июля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, накануне состоялось первое заседание организационного комитета по обеспечению подготовки и проведения чемпионата Европы по современному пятиборью.

По словам заместителя губернатора региона Андрея Бетина, предстоящий турнир будет представлен сильнейшими атлетами Европы и станет финальной репетицией перед Олимпийскими играми в Токио.

"До европейского чемпионата остается уже чуть меньше 5 месяцев, и подготовка к соревнованию должна переходить в активную фазу. Предстоит большая работа, в том числе по застройке необходимой инфраструктуры", - подчеркнул он.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Сватковский заявил, что Нижний Новгород был выбран для проведения турнира не случайно.

"Во-первых, у региона очень богатые традиции в этом виде спорта. Во-вторых, сегодня сборная России наполовину состоит из нижегородцев. В-третьих, у нас уже есть успешный опыт проведения финала Кубка мира по пятиборью в 2013 году и, конечно, чемпионата мира по футболу", - заявил Дмитрий Сватковский.

Напомним, что федеральный проект "Спорт – норма жизни" входит в национальный проект "Демография", утвержденный в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Его реализация началась в 2019 году. Основная цель федерального проекта "Спорт – норма жизни" - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, а также повышение числа граждан, занимающихся физкультурой на регулярной основе.

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Теги:
Пятиборье Спорт Чемпионат
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