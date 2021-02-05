Новое медоборудование поступило в больницу №39 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новое медоборудование поступило в городскую клиническую больницу №39 Канавинского района Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, на приобретение нового оборудования было направлено более 16,5 млн рублей.

Теперь больница укомплектована диагностическим комплексом для ультразвуковых исследований высокого класса и реабилитационным оборудованием.

Согласно информации, были закуплены тренажеры с биологической обратной связью для восстановления равновесия, для тренировки ходьбы, тренажер для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей и оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах).

Кроме этого, больница получила оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ.

Также больница получила аппарат УЗИ стоимостью 5,85 млн рублей, с помощью которого можно будет исследовать сердце, сосуды и внутренние органы взрослых и детей. В рамках нацпроекта в больницу были закуплены два комплекта аппаратов ИВЛ на 5 млн рублей и 26 функциональных кроватей более чем на 2,5 млн рублей для кардиологических, неврологических, ортопедических отделений и палат интенсивной терапии.

Напомним, что нацпроект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавирусной инфекции на карантин в Нижнем Новгороде закрыто кардиологическое отделение и неврологическое отделение для больных с ОНМК больницы.