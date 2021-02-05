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Происшествия

Подросток в Заволжье подозревается в избиении соседа из-за шума от ремонта

09 февраля 2021 12:51  [27] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подросток подозревается в избиении жителя Заволжья из-за шума от ремонта. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. 

По версии следствия, днем 8 февраля 17-летний подросток пришел в гости к знакомому на ул. Привокзальную. В соседней квартире проводились ремонтные работы, шум от которых не понравился подозреваемому. Подросток вызвал хозяина этой квартиры в коридор и стал высказывать ему претензии. В ходе ссоры он ударил 47-летнего мужчину кастетом по голове. Сообщается, что подозреваемый был нетрезв.

В результате пострадавшему потребовалась экстренная помощь врачей. Мужчина был госпитализирован.

Подростка задержали, он сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) и избрана мера пресечения.

Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

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Теги:
Заволжье Избиение Следственное управление
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