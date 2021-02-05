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Нижегородец подозревается в похищении своей знакомой

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Нижегородец подозревается в похищении своей знакомой. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 7 февраля днём мужчина пришел в квартиру в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, где проживала его знакомая, с которой у него были отношения.

В ходе ссоры мужчина избил женщину и под угрозой дальнейшего применения насилия потребовал, чтобы та проследовала за ним. Далее он оставил женщину в съёмной квартире, которая была расположена в том же районе. Спасли женщину уже только сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас мужчина задержан, а женщина доставлена в больницу. Следователями возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по статье "Похищение человека".

Расследование по уголовному делу продолжается.

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Теги:
Похищение Суд
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