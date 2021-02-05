Сормовский парк закрылся из-за морозов 9 февраля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сормовский парк в Нижнем Новгороде закрылся из-за морозов 9 февраля 2021 года. Об этом сообщается в группе парка в соцсети ВКонтакте.

"Парк не работает в связи с погодными условиями. Одевайтесь теплее", - говорится в сообщении.

Отметим, что морозы до -30° ожидаются на территории региона также 10 февраля. Такая температура является аномальной, поскольку климатическая норма для текущего времени года варьируется от -9° до -11°.

Из-за морозов прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода рекомендовала жителям города отменить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе.