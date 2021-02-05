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Общество

Жители 214 многоквартирных домов Дзержинска изменили способ расчета за горячую воду

09 февраля 2021 16:33  [82] Общество

Фото: пресс-служба компании

Жители 214 многоквартирных домов Дзержинска изменили способ расчета за горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, жители этих домов приняли решение рассчитываться за горячее водоснабжение с управляющей компанией. В связи с этим в квитанции ЕРКЦ у жителей этих домов будет отсутствовать строка "ГВС", за исключением тех лицевых счетов, по которым числится долг за прошлые периоды за данную коммунальную услугу. Плату за услугу "ГВС" по этим домам теперь выставляют управляющие компании.

С того момента, как управляющая компания выбрана поставщиком услуги по горячему водоснабжению, по вопросам передачи показаний ГВС, вызова контролера для ввода счетчика в эксплуатацию, снятия контрольных показаний жителям следует обращаться в обслуживающую организацию.

При переходе на прямые расчеты с УК жителям необходимо в последнем месяце, когда плата за горячую воду выставляется в квитанции ЕРКЦ, своевременно передать показания приборов учета.

СПРАВКА

АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс". В "ЭнергосбыТ Плюс" входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч лицевых счетов организаций и более 3,4 миллионов лицевых счетов физических лиц.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".

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Теги:
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