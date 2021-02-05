Более 300 человек станут экспертами в создании доступной среды в Нижегородской области Общество

Фото: НРО партии

Более 300 человек станут экспертами в создании доступной среды в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" НРО партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Согласно информации, в настоящее время проходит масштабный бесплатный онлайн-семинар по программе обучения системы добровольной сертификации "Мир, доступный для всех". Инициатором проведения семинара выступила региональный координатор партпроекта Ольга Никитина.

В течение почти трех недель обучение пройдут более 300 человек: сотрудники администраций муниципалитетов региона, представители общественных организаций и активные люди, имеющие ограничения по здоровью.

По словам Ольги Никитиной, обустройству доступной среды сейчас уделяется серьезное внимание, и то, что к решению этой проблемы привлекаются сотрудники муниципалитетов и люди с ОВЗ, позволит сделать эту работу более эффективной.

"Изначально планировалось 200 участников, но семинар вызвал большой интерес, поступила масса звонков от желающих принять в нем участие, и в итоге дополнительно записались на обучение еще 110 человек. Этот обучающий семинар важен для нашего региона, так как в Нижегородской области есть явная нехватка специалистов, которые могут профессионально оценить доступность объектов. Обучение позволит сотрудникам администраций стать сертифицированными экспертами по оценке доступности среды, а люди с инвалидностью получат востребованные компетенции", - считает Ольга Никитина.

Семинар ведет эксперт высшей квалификации, разработчик системы добровольной сертификации "Мир, доступный для всех" Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров.

"На семинаре мы обучаем, как создается доступная среда, как учитываются требования людей различных нозологий, и какие барьеры необходимо преодолевать. В первую очередь, это нормативно-правовая база, которая определяет равный доступ людей с инвалидностью к объектам и услугам. Затем, как преодолеваются физические барьеры, связанные с недоступностью наших объектов – например, узкие двери, лестницы, перепады высот и т.д. Это вопросы организационных аспектов: как обучать персонал, какие регламентные документы должны быть разработаны на объекте, и что они должны учитывать. И, конечно, как правильно провести обследование объектов согласно критериям детальной паспортизации", - сказал Евгений Бухаров.

Обучение состоит из двух этапов: теоретической и практической, во время которой участники самостоятельно обследуют объекты социальной инфраструктуры на предмет доступности. По итогам, слушатели в зависимости от количества и качества выполненных тестов получат либо сертификат о прохождении семинара, либо сертификат эксперта.

"Сотрудники администрации постоянно в своей работе сталкиваются с проблемами в данном направлении. Очень важно, что люди, которые сейчас пройдут обучение, получат сертификат, и нам будет намного удобнее решать проблемы граждан с ОВЗ в районе. Это будет большое подспорье, когда не надо искать специалистов на стороне. Наши сотрудники сами смогут дать качественную консультацию и участвовать в разработке и реализации проектов при благоустройстве общественных пространств, строительстве различных объектов, в работе ДУКов, к примеру, в вопросах по установке пандусов в подъездах", - отметил глава Московского района Нижнего Новгорода Владимир Кропотин.

Сертификат эксперта даст возможность специалистам участвовать в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры в своем муниципальном образовании, принимать участие в обеспечении доступности социальных объектов на этапе проектирования, возведения или реконструкции в соответствии с требованиями нормативной документации. В качестве экспертов они смогут компетентно обследовать социальные объекты и дать заключения: что необходимо доработать, изменить, реконструировать, а также контролировать качество работ.