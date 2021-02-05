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Политика

Число нижегородских педагогов, желающих стать советниками по воспитанию, в 2 раза превышает квоту

09 февраля 2021 17:33  [53] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 9 февраля 2021 года провел в встречу с исполнительным директором Российского движения школьников Ириной Плещевой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе встречи обсуждалась реализация проекта по внедрению ставок специалистов по воспитанию в рамках национального проекта "Образование". Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями является новой, и ее ввод обусловлен изменениями, внесенными в закон об образовании, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным - поправки систематизируют всю воспитательную работу со школьниками.

"Нижегородская область является одним из пилотных регионов по реализации этого мероприятия. Согласно квоте мы должны внедрить 469 ставок таких специалистов. Нижегородские педагоги очень активно включились в процесс. Уже около 1 200 специалистов в сфере воспитания подали свои заявки", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что в феврале будут проводиться совещания для кандидатов на должность советника по воспитанию.

"Два дня я работаю в Нижегородской области. Вчера была в Сарове, сегодня - в Нижнем Новгороде. По результатам общения могу сказать, что нижегородские школьники много думают о будущем и многое понимают. У ребят большой запрос на то, чтобы вместе формировать задачи по воспитанию. Это совершенно новое поколение, и нам нужна нормальная коммуникация между поколениями", -прокомментировала Ирина Плещева.

"В соответствии с поправками, которые президент России Владимир Путин внес в закон "Об образовании", сейчас в школах будет восстанавливаться система воспитательной работы. Пилотные регионы выбирались с учетом хороших показателей в образовательной среде и наличия сильного отделения Российского движения школьников. В итоге были определены 10 пилотных регионов, в число которых вошла Нижегородская область", - добавила Ирина Плещева.

Глеб Никитин также рассказал, что за 5 лет более чем 88 тысяч школьников в регионе стали участниками проектов и мероприятий Российского движения школьников (РДШ). В проектах РДШ на федеральном уровне приняло участие более 4 500 тысяч школьников, 360 из них стали призерами и победителями. В Нижегородской области действуют 78 первичных отделений организации, а к концу этого года планируется открыть еще 111.

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Теги:
Визиты Глеб Никитин Образование
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