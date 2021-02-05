Наталья Назарова продолжает помогать нижегородским медучреждениям Политика

Фото: пресс-служба Натальи Назаровой

Депутат Государственной Думы Наталья Назарова во время рабочих поездок посетила Павловскую и Ардатовскую ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Парламентарий встретилась с главными врачами медицинских учреждений и передала им средства на приобретение бензина для машин скорой помощи.

"Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Колоссальная нагрузка ложится на организации здравоохранения. Поэтому продолжаю оказывать им финансовую помощь. Мне хотелось лично поблагодарить медиков районов за мужество, самоотверженность, неоценимую профессиональную работу", - сказала Наталья Назарова.

В ходе встреч также обсуждалась начавшаяся вакцинация населения. Сейчас у всех желающих есть возможность сделать прививку в больницах и поликлиниках бесплатно.

"Созданная российскими учеными вакцина достаточно эффективна и безопасна, это подтверждено многочисленными исследованиями. Вакцинация гарантирует победу над коронавирусной инфекцией и возвращение к нормальной жизни", - пояснила депутат.

"Хочу напомнить, что есть временные противопоказания для прививки. Острые заболевания, контакты с больными с инфекционными заболеваниями в последние 14 дней, перенесенный COVID-19 за последние 6 месяцев. В любом случае нужно проконсультироваться с врачом. Сама планирую в ближайшее время сделать прививку. Считаю, что вакцинация — это элемент социальной ответственности, уважительного отношения и к своему здоровью, и к здоровью окружающих", - добавила парламентарий.