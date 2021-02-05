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Общество

Нижегородские участники "Солнечной регаты" получили новые наборы для строительства лодок

09 февраля 2021 18:17  [108] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Новые детские команды, которые в 2021 году примут участие в проекте "Волжская солнечная флотилия", получили наборы для строительства лодок на солнечных батареях. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Главная цель проекта - применение водного транспорта на возобновляемых источниках энергии без вреда окружающей среде, а также формирование и развитие экологической культуры в общественном сознании.

Проект реализуется "Нижегородским морским клубом" при поддержке областного Законодательного собрания и лично заместителя председателя регионального парламента Александра Табачникова с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

В Нижегородское детское речное пароходство поступило пять наборов для строительства лодок на солнечных батареях для пяти новых детских команд. Среди них - команда "Солнечный ветер", представляющая Ветлужский районный Дом Детского Творчества; "Алый парус", сформированная на базе школы №123 Нижнего Новгорода; команда "Аквамарин" Нижегородской кадетской школы "Кадет 52" из р.п.Тоншаево и команда из Сарова.

"Начинается новый этап строительства лодок и подготовки к "Солнечной регате". Это серьезный технологический проект, адаптированный под детей. Он и образовательный, и практический. В течение года дети изучают теорию, а затем ребята конструируют эту лодку, собирают ее самостоятельно под контролем инструктора, в дальнейшем получается опытный образец, который ребята могут спустить на воду и учувствовать в соревнованиях. Я очень благодарен заместителю председателя Законодательного собрания Александру Табачникову за помощь и деятельное участие в реализации проекта", - сказал директор "Нижегородского детского речного пароходства" Владимир Дьяков.

"Это прекрасный проект, позволяющий детям с раннего возраста увлечься замечательными и романтическими морскими профессиями. Проект позволяет ребятам с уже 12-15 лет определиться со своим будущим. Уже сейчас они намного дисциплинированнее и имеют сформированную базу ценностей. За такую молодежь не страшно. Ей хочется гордиться. Сегодня есть огромное желание интегрировать детское речное пароходство в программы "Юнфлота", - добавил Василий Суханов.

"Наш регион имеет развитое судостроение, учебные заведения, где готовят моряков и речников. Много лет в Нижнем Новгороде при поддержке депутатов Законодательного Собрания действует "Нижегородский морской клуб", успешно работает "Детское речное пароходство". Благодаря энтузиастам, педагогам, школьники со всей Нижегородской области создали "Волжскую солнечную флотилию" из судов на солнечных батареях и добились успехов на Международных соревнованиях. Радует, что количество участников растет. И вот уже новые ребята готовы создавать суда и участвовать в соревнованиях. Уверен, что у них все получится", - отметил Александр Табачников.

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Теги:
Водный транспорт Дети Законодательное собрание
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