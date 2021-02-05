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Общество

Нижегородские студенты могут выиграть 2,5 млн рублей на турнирах по киберспорту

10 февраля 2021 13:21  [57] Общество

Нижегородские студенты могут выиграть 2,5 млн рублей на турнирах по киберспорту, сообщили организаторы мероприятия - Федерация компьютерного спорта России.

Студенты нижегородских вузов в ссузов, достигшие 16 лет, могут принять участие в турнире и начать свою карьеру на профессиональной киберспортивной сцене.

Нижегородский региональный этап пройдет в марте 2021 года. Призовой фонд сезона 2020/2021 составит 2,5 миллиона рублей. Никаких взносов и доплат для участников не требуется, необходимо только сформировать команду, заполнить коллективную заявку и определиться с дисциплиной.

Участники турнира сразятся в Counter-Strike: Global Offensive; Dota 2; Hearthstone; Сlash Royale; StarCraft II.

Напомним, студенческая лига проводится в Нижегородской области третий год подряд. В прошлом году в соревнованиях приняло участие 24 учебных заведения Нижегородской области. В этом году региональное отделение ФКС рассчитывает привлечь к турниру не менее 30.

Финальные состязания состоятся в июне, где примут участие 8 лучших команд-победителей зонального этапа в каждом федеральном округе страны.

Заявки от команд принимаются до 26 февраля 2021 года.

Новости о региональном этапе можно на официальной странице Нижегородского областного отделения "ФКС России" в Vkontakte - https://vk.com/resf52

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Теги:
Вузы Студенты Технологии
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