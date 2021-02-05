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Экономика

Прожиточный минимум в Нижегородской области в 2021 году составит 11 540 рублей

10 февраля 2021 15:10  [1] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прожиточный минимум в Нижегородской области в 2021 году составит 11 540 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Нижегородской области, опубликованном на сайте кабинета министров.

Согласно документу, на 2021 год установлена величина прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения - 11 540 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум равен 9 360 рублям, для детей установлен в размере 11 031 рублей. На душу населения величина прожиточного минимума составляет 10 833 рублей.

Как сообщалось ранее, МРОТ и прожиточный минимум выросли в России с 1 января.

Размер минимального размера оплаты труда теперь составляет 12 792 рубля, прожиточного минимума - 11 653 рубля в месяц.

Прожиточный минимум теперь зависит от среднедушевого дохода населения за прошлый год, и рассчитывается в размере 44,2% от него. Таким образом, если среднедушевой доход в 2019 году составил 26 365 рублей, то прожиточный минимум в 2021 году составил 11 653 рубля (или 44,2% от среднедушевого дохода).

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