Прожиточный минимум в Нижегородской области в 2021 году составит 11 540 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Нижегородской области, опубликованном на сайте кабинета министров.
Согласно документу, на 2021 год установлена величина прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения - 11 540 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум равен 9 360 рублям, для детей установлен в размере 11 031 рублей. На душу населения величина прожиточного минимума составляет 10 833 рублей.
Как сообщалось ранее, МРОТ и прожиточный минимум выросли в России с 1 января.
Размер минимального размера оплаты труда теперь составляет 12 792 рубля, прожиточного минимума - 11 653 рубля в месяц.
Прожиточный минимум теперь зависит от среднедушевого дохода населения за прошлый год, и рассчитывается в размере 44,2% от него. Таким образом, если среднедушевой доход в 2019 году составил 26 365 рублей, то прожиточный минимум в 2021 году составил 11 653 рубля (или 44,2% от среднедушевого дохода).
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