Прием работ на конкурс "Я-законодатель" завершается в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Прием работ на конкурс "Я-законодатель" завершается в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Заключительным днем приема заявок является 15 февраля.

В пресс-службе напомнили, что конкурс "Я-законодатель" объявлен в целях повышения уровня правосознания и правовой грамотности молодежи Нижегородской области. Организатором конкурса является Законодательное собрание Нижегородской области.

Конкурс проводится среди следующих категорий участников:

1) учащиеся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательную программу среднего общего образования;

2) научно-педагогические работники и обучающиеся образовательных учреждений высшего образования Нижегородской области, возраст которых не превышает 30 лет.

Номинации для учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций - "Лучший правовой комментарий" и "Эссе на тему…".

Номинации для научно-педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений высшего образования:

1) "Лучшая концепция законопроекта" (в том числе предложения о внесении изменений в действующие законы и иные нормативные правовые акты);

2) "Систематизация законов Нижегородской области: доктрина, практика, техника";

3) "Проведение инициативного мониторинга правоприменения одного из законов Нижегородской области" (только для научно-педагогических работников);

4) "Новые формы (совершенствование форм) работы Законодательного собрания Нижегородской области".

В соответствии с Положением о конкурсе "Я-законодатель" участники представляют:

1) анкету (для учащихся 9 – 11 классов заявку) участника (участников) конкурса;

2) работа по теме, утвержденной распоряжением председателя Законодательного собрания;

3) краткая аннотация к работе в свободной форме на одном листе (для научно-педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений высшего образования);

4) письменное согласие на обработку персональных данных.

Конкурсная работа представляется в распечатанном и сброшюрованном виде на листах формата А4. Объем работы - не более 15 страниц (не более 7 страниц для учащихся 9 – 11 классов), выполненный в редакторе Word, шрифт Times New Roman, кегль основного текста - 14, кегль сносок - 12, междустрочный интервал - 1,0 пт, поля - по 2 см с каждой стороны, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,3 см.

Электронный вариант работы направляется по электронной почте. Содержание электронного варианта должно быть идентично распечатанному варианту.

Заявки принимались с 15 декабря 2020 года.

Оригиналы материалов для участия в конкурсе необходимо направить по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 2, Законодательное собрание Нижегородской области (каб. 142).

С более подробной информацией о темах конкурса и требованиях к конкурсной работе можно ознакомиться на сайте Законодательного собрания в разделе "ПРЕСС-СЛУЖБА"/Конкурсы.

Контактное лицо – Морозова Екатерина Сергеевна, ведущий специалист аппарата комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту, e-mail: es_morozova@int.zsno.ru, тел. 439-11-72.