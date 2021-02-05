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Экономика

Нижегородская область получила очередной денежный транш из федерального бюджета

10 февраля 2021 17:20  [102] Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область получила очередной денежный транш из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Федеральные средства планируется заложить в бюджет Нижегородской области в феврале. Проект поправок в бюджет внес в Законодательное собрание региона губернатор области Глеб Никитин. Сумма безвозмездных поступлений составляет 339,6 млн рублей.

"Мы получили очередной транш из федерального бюджета на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома, – 65,2 млн рублей. Кроме того, закладываем в бюджет около 100 млн рублей мукомольным и хлебопекарным предприятиям региона для стабилизации цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Решение о субсидиях входит в разработанный по инициативе президента РФ Владимира Путина комплекс мер по снижению цен на продовольственные ресурсы", - рассказал Глеб Никитин.

Также из федерального бюджета также выделено 135,7 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Кроме того, февральские поправки предполагают 250,1 млн рублей региональных средств на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам медорганизаций, задействованным в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Еще 665,02 млн рублей направят на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, 27 млн рублей – на ремонт Дома архитектора.

"Основные бюджетные правки в феврале также касаются подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. В столь знаковый год для нашего региона подобные изменения в бюджете планируются ежемесячно. В частности, мы выделяем 258,2 млн рублей на ремонт фасадов многоквартирных домов и объектов культурного наследия, на цветочное оформление города. 187,9 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт площади у Вечного огня в Кремле, 42,8 млн рублей – на капремонт асфальтобетонного покрытия, который не проводился в Кремле с 1983 года", - объяснил Глеб Никитин.

Кроме того, 230,5 млн рублей будет выделено шести учреждениям культуры, входящим в программу подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, для проведения необходимых дополнительных работ.

Эти средства, в частности, предусмотрены на расширение выставочных площадей дома Д.В. Сироткина (Верхневолжская набережная, д.3), внутренние работы в Выставочном комплексе (пл. Минина и Пожарского, 2/2), а также на закупку выставочного оборудования и оборудования для хранения фондов для Нижегородского художественного музея.

Также деньги предназначены для благоустройства дворовой территории усадьбы Рукавишникова (Верхневолжская набережная, д.7); благоустройства общественного пространства "BiblioДворик" и создания коворкинг-пространства и закупки оборудования для Нижегородской областной библиотеки им. В.И.Ленина (ул. Варварская, д. 3);

Еще на эти средства будет закуплено звуковое, сценическое и кинооборудование для центра культуры "Рекорд"; осветительное и выставочное оборудование для Русского музея фотографии и отремонтирован фасад, входная группы и концертный зал основного здания Хорового колледжа им. Л. К. Сивухина (пл. Минина и Пожарского, д.4).

При принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета на 2021 год будут уменьшены на 230,09 млн рублей — до 201,8 млрд рублей.
Как пояснили в пресс-службе, уменьшение доходной части бюджета связано с тем, что ожидаемые в 2021 году от Фонда содействия реформированию ЖКХ средства были перечислены в конце 2020 года. Согласно законодательству, остатки на счетах прошедшего года нельзя считать доходами текущего года.

Расходы областного бюджета на 2021 год будут увеличены на 3,6 млрд рублей (до 220,6 млрд рублей).

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