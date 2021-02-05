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Общество

Центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в Балахне

10 февраля 2021 18:05  [26] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) начал работу при Балахнинской ЦРБ. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, центр был создан в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Губернатор подчеркнул, что огромную роль в лечении онкозаболеваний играет техническое оснащение областных и межрайонных центров.

"Одна из важнейших задач такого центра - раннее выявление онкологических заболеваний, а, следовательно, сокращение срока от постановки диагноза до начала лечения. Именно от этого зачастую зависит выздоровление, а зачастую и жизнь пациента", - сказал Глеб Никитин.

"Одна из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, – создание качественной и доступной медицины на всей территории страны. Этот принцип нашел отражение и в обновленной Конституции России. Благодаря национальному проекту появляется возможность создавать специализированные центры по наиболее проблемным направлениям, чтобы люди могли получить помощь рядом с домом", - добавил губернатор Нижегородской области.

ЦАОП в Балахне разместился на первом и третьем этажах поликлиники на ул. Олимпийской. В новом центре работают два врача-онколога, врач УЗИ-диагностики, врач-эндоскопист, рентген-лаборант и медсестры.

Для открытия Центра в кабинетах был проведен необходимый ремонт, получено новое высокотехнологичное оборудование: аппарат УЗИ экспертного класса с 5-ю датчиками, эндоскопическая аппаратура - эндофиброскоп и колоноскоп, микроскоп для цитологических исследований, маммограф.

В этом году в онкологическом центре появится дополнительный дневной стационар с процедурным кабинетом на шесть коек. Необходимое оборудование закуплено, осталось выполнить ремонт в трех кабинетах.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя 8 федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".

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Теги:
Балахна Медицина и здоровье Нацпроект
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