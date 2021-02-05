Нижегородский пищепром в 2020 году увеличил производство на 1,3% Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Предприятия пищевой промышленности Нижегородской области в 2020 году увеличили производство на 1,3% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По итогам прошлого года в Нижегородской области выпущено пищевой продукции на 121,3 млрд рублей.

Наибольший прирост отмечался в производстве свинины (в 2 раза), майонезов (в 1,5 раза), сливочного масла (на 25,5%), яйцепродуктов (на 24,5%), колбасных изделий (на 15,5%), мясных полуфабрикатов (13,9%), мяса птицы (на 11,3%), плодоовощных консервов (на 5,5%).

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона активно модернизируют свои производства, внедряют новые технологии, тем самым повышают качество выпускаемой продукции. Глава региона подчеркнул, что многие компании привлекают средства на реализацию инвестиционных проектов: в целом за 2020 год объем привлеченных льготных кредитов превысил в пищепроме 7 млрд рублей по областной и федеральной программам.