Прирост смертности за 2020 год в Нижегородской области один из самых низких в ПФО Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прирост смертности за 2020 год в Нижегородской области один из самых низких в ПФО. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя статистику по общему приросту смертности за прошедший год, которую обнародовал Росстат.

По словам главы региона, это, по сути, главный показатель того, как регионы справились с пандемией.

"Среди субъектов ПФО прирост смертности ниже, чем в Нижегородской области, только еще у двух регионов: наш регион входит в тройку тех, где этот показатель самый низкий, - 17,4%. В числе 15 регионов страны с городом-миллионником в составе Нижегородская область – одна из шести, где прирост смертности ниже среднероссийского (18%)", - сказал Глеб Никитин.

Он также добавил, что те субъекты федерации, которые продемонстрировали показатели чуть лучше, либо представляют собой агломерации меньшего размера, либо находятся на большем удалении от столиц. "И это при том, что по численности заболевших коронавирусом Нижегородская область стабильно находилась в четверке", - добавил глава региона.

"За этот результат я искренне благодарю наших врачей и всех, кто берег себя и окружающих", - сказал губернатор Нижегородской области. В заключение Глеб Никитин отметил, что сдержать прирост смертности позволили, в частности, своевременно принятые в регионе меры.

Напомним, что с 31 января 2020 года в Нижегородской области работает межведомственный штаб, в который включены представители регионального Роспотребнадзора, минздрава, МЧС, и других заинтересованных ведомств. Штаб ведет ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями.

Как только в регионе появились случаи заболевания коронавирусной инфекцией, 13 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на ее территории режима повышенной готовности. Каждый месяц в зависимости от эпидемиологической обстановки в него вносятся изменения, касающиеся жизни нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно прочитать по ссылке.