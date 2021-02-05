Банк "Открытие": 90% жителей ПФО не будут требовать от партнера отрицательный тест на COVID-19 на первом свидании Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие": подавляющее большинство жителей ПФО не будут требовать от партнера отрицательный тест на COVID-19 на первом свидании. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком "Открытие" в период с 5 по 9 февраля 2021 года.

Согласно информации, такой же уровень доверия отмечается и в целом по России. 56% жителей ПФО планируют отпраздновать День всех влюбленных 14 февраля, поздравить и вручить подарки своим "вторым половинкам", а 37% выберут для первого свидания кафе или ресторан.

Праздновать и вручать подарки в день всех влюбленных готовы четверть респондентов ПФО, еще 31% ограничатся только поздравлениями. При этом 23% опрошенных жителей округа считают 14 февраля "чуждым иностранным праздником", еще 12% просто некого поздравить в этот день.

27% респондентов округа готовы преподнести в качестве подарка свою любовь, почти половина (49%) – готовы потратить на подарки от 1000 и больше 3000 рублей. Всего 5% жителей ПФО подарят только "валентинку", совсем ничего не планируют дарить 19% опрошенных (в среднем по России данный показатель составляет 25%).

В ответе на прагматичный вопрос, кто должен платить на первом свидании в кафе, большинство респондентов отметили, что это должен сделать мужчина. Такого мнения придерживаются 64% опрошенных женщин и 74% - мужчин. Для 21% женщин (и 13% мужчин) не имеет значения, кто оплатит стол, еще 14% (и те же 13% мужчин) предлагают поделить расходы пополам.

Только 27% опрошенных жителей ПФО готовы провести первое свидание на свежем воздухе, 37% хотели бы сходить в кафе или ресторан, 10% - в театр, кино или на концерт. При этом 22% респондентов отметили, что место первого свидания не имеет значения.

Пандемия не подорвала уровень доверия населения к другим людям. Ярким свидетельством этого является то, что 91% опрошенных жителей ПФО не будет требовать отрицательный тест на коронавирус у своего партнера на первом свидании, так как считают это неприличным (50%), либо уже переболели сами (20%). Еще 15% в принципе не боятся заболеть, а 6% уже вакцинировались от COVID-19. Только 9% респондентов округа готовы сделать отрицательный тест на коронавирус условием для похода на первое свидание со своим партнером.

*Опрос проведен банком "Открытие" по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.



СПРАВКА

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта".

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