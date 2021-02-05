Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Новая схема на Циолковского
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2021 10:50  [9] Назван инвестор для берегоукрепления Черниговской набережной в Нижнем Новгороде
11 февраля 2021 10:36  [4] Передать показания электросчетчика можно, не выходя из дома
11 февраля 2021 10:02  [199] Рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года
11 февраля 2021 09:44  [148] Прирост смертности за 2020 год в Нижегородской области один из самых низких в ПФО
10 февраля 2021 21:12  [227] Нижний сегодня: главные события дня
10 февраля 2021 20:33  [259] Сеть перехватывающих парковок на 2 400 мест создадут в Нижнем Новгороде
10 февраля 2021 19:14  [387] Стала известна степень готовности транспортной развязки в Ольгино
10 февраля 2021 18:21  [179] Дополнительные места для 300 детей создадут в детсадах Бора
10 февраля 2021 18:05  [170] Центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в Балахне
10 февраля 2021 17:46  [202] Историческую выставку "Без срока давности" в Нижнем Новгороде уже посетили 264 человека
Общество

Передать показания электросчетчика можно, не выходя из дома

11 февраля 2021 10:36  [4] Общество

Фото: пресс-служба компании

Получить консультацию специалиста "ТНС энерго НН" и Передать показания электросчетчика клиенты гарантирующего поставщика могут, не выходя из дома. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, самый простой и доступный дистанционный способ связи с компанией – сайт: задать любой интересующий вопрос можно на сайте в разделе "Написать обращение как частный клиент".

Для пожилых людей и тех, кто не имеет доступа в интернет удобным способом связи с "ТНС энерго НН" по-прежнему остаётся контактный центр. Обращаем внимание, что сейчас временно возросла нагрузка на соединительные линии, и увеличилось время ожидания ответа оператора, поэтому гарантирующий поставщик рекомендует передавать данные электросчетчика и узнавать справочную информацию в автоматическом режиме по номеру телефона: 8 (831) 233-09-70.

Круглосуточно без соединения с оператором можно:

  • узнать баланс лицевого счёта;
  • передать показания;
  • получить телефоны аварийных служб;
  • узнать о сроках и способах оплаты;
  • уточнить информацию о состоянии прибора учёта;
  • получить информацию о способах и порядке замены прибора учёта.

 
Для автоматической передачи показаний по телефону нужно:

  1. набрать номер 8(831) 233-09-70 или 8 (800) 301-09-70 (дополнительный телефон для жителей Нижегородской области);
  2. перевести стационарный телефон в тональный режим, нажав клавишу * (звездочка). Мобильный телефон переводить в тональный режим не нужно;
  3. нажать клавишу 1 на телефоне;
  4. с помощью клавиш на телефоне ввести номер лицевого счета (12 цифр). По окончании ввода, нажать клавишу # (решётка);
  5. автоответчик озвучит, какой вид счетчика установлен (однотарифный/многотарифный) и попросит ввести показания прибора учета;
  6. следуя подсказкам автоинформатора, ввести с помощью клавиш телефона показания электросчетчика;
  7. когда все показания будут переданы, автоинформатор озвучит их.

Необходимо прослушать, правильно ли система записала все цифры. Если да, то нажать цифру 1, соглашаясь с переданными данными. Если нет, то просто положить трубку, звонок при этом не будет учитываться. В этом случае достаточно перезвонить и передать верные показания

Отметим, что для передачи показаний в автоматическом режиме также работает специальная выделенная телефонная линия 8 (831) 440-00-04. Показания принимаются автоматически ежедневно и круглосуточно.

Кроме того, передать показания и задать интересующий вопрос клиенты компании могут оператору единого контактного центра по телефонам 8(831) 233-09-70 или 8 (800) 301-09-70 с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, за исключением выходных и праздничных дней. Если дни передачи показаний с 23 по 25 число попадает на выходной день, то показания принимаются в режиме рабочего дня с 9:00 до 19:00.

Для соединения с оператором необходимо прослушать сообщение автоинформатора и, не нажимая клавиш телефона, оставаться на линии, дожидаясь ответа оператора. Чтобы не ожидать соединения с оператором, пользователи интернета могут передать показания на сайте компании, в личном кабине, с помощью голосового помощника, а также мобильного приложения "ТНС энерго".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph