Передать показания электросчетчика можно, не выходя из дома Общество

Фото: пресс-служба компании

Получить консультацию специалиста "ТНС энерго НН" и Передать показания электросчетчика клиенты гарантирующего поставщика могут, не выходя из дома. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, самый простой и доступный дистанционный способ связи с компанией – сайт: задать любой интересующий вопрос можно на сайте в разделе "Написать обращение как частный клиент".

Для пожилых людей и тех, кто не имеет доступа в интернет удобным способом связи с "ТНС энерго НН" по-прежнему остаётся контактный центр. Обращаем внимание, что сейчас временно возросла нагрузка на соединительные линии, и увеличилось время ожидания ответа оператора, поэтому гарантирующий поставщик рекомендует передавать данные электросчетчика и узнавать справочную информацию в автоматическом режиме по номеру телефона: 8 (831) 233-09-70.

Круглосуточно без соединения с оператором можно:

узнать баланс лицевого счёта;

передать показания;

получить телефоны аварийных служб;

узнать о сроках и способах оплаты;

уточнить информацию о состоянии прибора учёта;

получить информацию о способах и порядке замены прибора учёта.



Для автоматической передачи показаний по телефону нужно:

набрать номер 8(831) 233-09-70 или 8 (800) 301-09-70 (дополнительный телефон для жителей Нижегородской области); перевести стационарный телефон в тональный режим, нажав клавишу * (звездочка). Мобильный телефон переводить в тональный режим не нужно; нажать клавишу 1 на телефоне; с помощью клавиш на телефоне ввести номер лицевого счета (12 цифр). По окончании ввода, нажать клавишу # (решётка); автоответчик озвучит, какой вид счетчика установлен (однотарифный/многотарифный) и попросит ввести показания прибора учета; следуя подсказкам автоинформатора, ввести с помощью клавиш телефона показания электросчетчика; когда все показания будут переданы, автоинформатор озвучит их.

Необходимо прослушать, правильно ли система записала все цифры. Если да, то нажать цифру 1, соглашаясь с переданными данными. Если нет, то просто положить трубку, звонок при этом не будет учитываться. В этом случае достаточно перезвонить и передать верные показания

Отметим, что для передачи показаний в автоматическом режиме также работает специальная выделенная телефонная линия 8 (831) 440-00-04. Показания принимаются автоматически ежедневно и круглосуточно.

Кроме того, передать показания и задать интересующий вопрос клиенты компании могут оператору единого контактного центра по телефонам 8(831) 233-09-70 или 8 (800) 301-09-70 с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, за исключением выходных и праздничных дней. Если дни передачи показаний с 23 по 25 число попадает на выходной день, то показания принимаются в режиме рабочего дня с 9:00 до 19:00.

Для соединения с оператором необходимо прослушать сообщение автоинформатора и, не нажимая клавиш телефона, оставаться на линии, дожидаясь ответа оператора. Чтобы не ожидать соединения с оператором, пользователи интернета могут передать показания на сайте компании, в личном кабине, с помощью голосового помощника, а также мобильного приложения "ТНС энерго".