Реставрацию шести ОКН в Нижнем Новгороде планируется завершить к июлю 2021 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Реставрацию шести ОКН в Нижнем Новгороде планируется завершить к июлю 2021 года. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области уже объявило торги для реставрации "Музея нижегородской интеллигенции" (ул. Максима Горького, 127), Усадьбы А.Н. Седова (ул. Студеная, 49/6) и Дома Н.В. Эвениуса (ул. Студеная, 45).

В ведомстве отметили, что до конца текущего месяца будут также объявлены аукционы для реставрации д. 14а по ул. Кожевенной, д.5 по ул. Большие Овраги и "Дома, в котором родился летчик Нестеров Петр Николаевич" (Кремль, корп.2, литеры В, В1, В2, В3). Общая сумма реставрации составит около 38,6 млн. рублей.

По словам руководителя управления Григория Меламеда, на всех объектах будет отреставрирован фасад, восстановлен архитектурный облик.

"На усадьбе Седова к тому же планируется воссоздать орнамент деревянных элементов, в доме 5 по ул. Большие овраги восстановить карнизы. Реставрация по поручению губернатора Глеба Никитина должна завершиться к июлю 2021 года", - добавил он.

Напомним, что ОКН Дом Ляпунова в центре Нижнего Новгорода выставлен на продажу под офисы.

Продавец в объявлении обозначил здание, как "офисное" и указал, что первый этаж и подвал здания можно использовать под размещение банка, поскольку там есть кассовые узлы, комната охраны, оружейная, операционный зал и хранилище.