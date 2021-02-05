Новая схема на Циолковского
Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2021 12:31  [7] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 11 февраля
11 февраля 2021 12:25  [33] "Мнение молодежи очень важно и ценно для законодателей", - Евгений Люлин
11 февраля 2021 12:24  [44] Платформа для голосования за объекты благоустройства запущена в России
11 февраля 2021 11:19  [103] Глеб Никитин поручил ускорить строительство нового здания школы №1 в Ардатове
11 февраля 2021 11:02  [280] Реставрацию шести ОКН в Нижнем Новгороде планируется завершить к июлю 2021 года
11 февраля 2021 10:50  [154] Назван инвестор для берегоукрепления Черниговской набережной в Нижнем Новгороде
11 февраля 2021 10:36  [109] Передать показания электросчетчика можно, не выходя из дома
11 февраля 2021 10:02  [659] Рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года
11 февраля 2021 09:44  [269] Прирост смертности за 2020 год в Нижегородской области один из самых низких в ПФО
10 февраля 2021 21:12  [243] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Платформа для голосования за объекты благоустройства запущена в России

11 февраля 2021 12:24  [44] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Онлайн-платформа для голосования за объекты благоустройства запущена в России. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Он отметил, что голосование "устроено максимально просто". "Регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона", – пояснил Максим Егоров, добавив при этом, что в голосовании могут принять участие россияне старше 14 лет. Голосование стартует 26 апреля и продлится до 30 мая.

Жителям РФ предстоит выбрать объекты благоустройства 2020 года. В случае, если уже проголосовали за объекты, можно голосовать за дизайн будущих проектов. Для голосования необходимо зайти на платформу, выбрать регион и объект благоустройства.

АНО "Диалог" отвечает за техническую часть голосования.

По словам гендиректора АНО "Диалог" Алексея Гореславского, большое внимание уделено вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении. "Хотим избежать всех возможностей по взлому результатов. Регистрация через Госуслуги – самый надежный способ, также поддерживается регистрация через мобильный телефон. Мы предпримем все возможные меры, чтобы исключить накрутки голосов", - добавил он. "Мы хотим сделать так, чтобы можно было выбирать объекты в каждом регионе, чтобы была единая база знаний, и чтобы каждый год в каждом городе, где происходит такое голосование, архив накапливался, и можно было посмотреть, что было сделано, что будет сделано и как идет процесс", - подчеркнул Алексей Гореславский в заключение.

На сегодняшний день идет наполнение платформы, а также формируются списки объектов благоустройства 2022.

Стоит отметить, что активными участниками процесса станут волонтеры, члены Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров, которые будут рассказывать о работе платформы в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах. Также для упрощения процедуры голосования у них будут планшеты, и каждый желающий сможет отдать свой голос за выбранный им объект благоустройства.

СПРАВКА:
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" с 2019 года в России было благоустроено 11,8 тыс. общественных территорий. Кроме того, реализовано 168 проектов победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В 2020 году победителями стали сразу 160 проектов. На реализацию проектов в 2021 году выделено 10 млрд рублей - планируется благоустроить еще около 4 тыс. общественных территорий в стране.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph