Платформа для голосования за объекты благоустройства запущена в России Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Онлайн-платформа для голосования за объекты благоустройства запущена в России. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Он отметил, что голосование "устроено максимально просто". "Регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона", – пояснил Максим Егоров, добавив при этом, что в голосовании могут принять участие россияне старше 14 лет. Голосование стартует 26 апреля и продлится до 30 мая.

Жителям РФ предстоит выбрать объекты благоустройства 2020 года. В случае, если уже проголосовали за объекты, можно голосовать за дизайн будущих проектов. Для голосования необходимо зайти на платформу, выбрать регион и объект благоустройства.

АНО "Диалог" отвечает за техническую часть голосования.

По словам гендиректора АНО "Диалог" Алексея Гореславского, большое внимание уделено вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении. "Хотим избежать всех возможностей по взлому результатов. Регистрация через Госуслуги – самый надежный способ, также поддерживается регистрация через мобильный телефон. Мы предпримем все возможные меры, чтобы исключить накрутки голосов", - добавил он. "Мы хотим сделать так, чтобы можно было выбирать объекты в каждом регионе, чтобы была единая база знаний, и чтобы каждый год в каждом городе, где происходит такое голосование, архив накапливался, и можно было посмотреть, что было сделано, что будет сделано и как идет процесс", - подчеркнул Алексей Гореславский в заключение.

На сегодняшний день идет наполнение платформы, а также формируются списки объектов благоустройства 2022.

Стоит отметить, что активными участниками процесса станут волонтеры, члены Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров, которые будут рассказывать о работе платформы в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах. Также для упрощения процедуры голосования у них будут планшеты, и каждый желающий сможет отдать свой голос за выбранный им объект благоустройства.

СПРАВКА:

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" с 2019 года в России было благоустроено 11,8 тыс. общественных территорий. Кроме того, реализовано 168 проектов победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В 2020 году победителями стали сразу 160 проектов. На реализацию проектов в 2021 году выделено 10 млрд рублей - планируется благоустроить еще около 4 тыс. общественных территорий в стране.