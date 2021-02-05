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Общество

Авиакомпания "Россия" оформляет разрешение на совершение полетов "Нижний Новгород - Дубай"

11 февраля 2021 12:52  [33] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

АО "Авиакомпания "Россия" оформляет разрешение на совершение полетов по маршруту "Нижний Новгород - Дубай". Об этом агентству сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По словам собеседника агентства, авиаперевозчик совместно с туристическим оператором "Библио-Глобус" начинает выполнение рейсов из Нижнего Новгорода в Дубай. Первый рейс состоится уже 3 марта.

"Оформление разрешений на выполнение этих рейсов сейчас находится на финальной стадии", - отметили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года. Перевоз пассажиров из Нижнего Новгорода в Дубай будет осуществляться на борту судна Boeing 737. Данный пассажирский самолет вмещает до 132 пассажиров.

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Теги:
Авиакомпания Аэропорт Туризм
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