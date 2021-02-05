Авиакомпания "Россия" оформляет разрешение на совершение полетов "Нижний Новгород - Дубай"

Фото:
АО "Авиакомпания "Россия" оформляет разрешение на совершение полетов по маршруту "Нижний Новгород - Дубай". Об этом агентству сообщили в пресс-службе авиакомпании.
По словам собеседника агентства, авиаперевозчик совместно с туристическим оператором "Библио-Глобус" начинает выполнение рейсов из Нижнего Новгорода в Дубай. Первый рейс состоится уже 3 марта.
"Оформление разрешений на выполнение этих рейсов сейчас находится на финальной стадии", - отметили в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года. Перевоз пассажиров из Нижнего Новгорода в Дубай будет осуществляться на борту судна Boeing 737. Данный пассажирский самолет вмещает до 132 пассажиров.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+