ФАС РФ возбудило дело в отношении Теле2 после повышения тарифов Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора мобильной связи Теле2, который в очередной раз повысил тарифы. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

В антимонопольном ведомстве уточнили, что в ФАС стало поступать большое количество обращений граждан, абонентов Теле2, об изменении стоимости услуг связи.



ООО "Т2 Мобайл" с 1 января 2021 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов-физических лиц. Плата за тарифы увеличилась в среднем на 13%. Компания объясняет этот рост увеличением своих затрат.

"Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей", - пояснили в ФАС. В связи с этим в отношении ООО "Т2 Мобайл" возбуждено дело "О защите конкуренции".

Стоит отметить, что "Т2 Мобайл" уже попадала под санкции антимонопольного ведомства. Предыдущее повышение тарифов с 12 мая 2020 года ФАС России уже признала экономически необоснованным и предписала снизить их. Это предписание оператор связи до сих пор не исполнил и оспаривает его в суде.