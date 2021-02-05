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"Рынок ожидает сохранение ключевой ставки на неизменном уровне", - Максим Петроневич

11 февраля 2021 14:40  [72] Экономика

"Рынок ожидает сохранение ключевой ставки на неизменном уровне", - считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Комментарий распространила пресс-служба банка "Открытие".

По его мнению, на предстоящем 12 февраля заседании Совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменения на уровне 4,25% в основном по причине того, что наблюдаемый всплеск инфляции носит временный характер. К тому же с момента предыдущего заседания при неизменном уровне ключевой ставки ужесточение кредитных условий фактически произошло, в частности, бескупонные доходности по кривой ОФЗ выросли на 25-45 б.п. на сроках от 3 лет.

"В январе 2021 года быстрый рост потребительских цен продолжился: он составил 0,7% м/м. При этом основным драйвером роста цен остается плодоовощная продукция: без ее учета месячный прирост цен на продовольствие составил бы 0,5% м/м, но фактически с учетом плодоовощных товаров рост оказался более 1,0%. Существенно подорожали также легковые автомобили (2,2%) и телерадиотовары (1,8%), отражая значительный рост утилизационного сбора на 25-30% при ввозе либо производстве легкого автомобиля и сохранение в декабре-январе высокого курса евро и юаня по отношению к рублю", - добавил спикер.

Максим Петроневич также отметил, что при этом с исключением сезонности и административных факторов инфляция в январе незначительно замедлилась по сравнению с уровнем в декабре. Годовые темпы роста инфляции возросли с 4,9% г/г на конец декабря 2020 года до 5,2% на конец января 2021 года. Однако расчет годовых темпов включает в себя высокий рост потребительских цен в марте-апреле 2020 года, составивший 1,4%, и уже к маю 2021 года, после ухода этого периода из базы расчета, годовые темпы роста инфляции существенно замедлятся.

"Динамика ключевой ставки в течение 2021 года во многом будет зависеть от инфляционной динамики и инфляционных ожиданий. При этом наиболее вероятен сценарий резкого снижения годовых темпов инфляции существенно ниже целевого уровня Банка России (4,0%), при этом сценарий сохранения инфляции выше целевого уровня пока полностью исключить нельзя", - сказал он.

При этом Петроневич добавил, что основным проинфляционным фактором выступает риск продолжения существенного роста мировых цен на продовольствие, гипотетически возможного в условиях избытка ликвидности и в ответ на новые ограничения мировой торговли продовольствием. Индекс мировых цен на продовольствие по методике Мирового банка непрерывно растет в течение последних 6 месяцев и в январе 2021 года уже вырос на 30% относительно среднего уровня цен в 2019 году.

По мнению эксперта, в то же время предпосылок для снижения инфляции существенно больше. "Во-первых, текущее ускорение инфляции вызвано быстрым ростом цен на ограниченном количестве рынков, часть из которых – в частности, цены на плодоовощную продукцию (рост на 16% г/г), сахар (на 64% г/г) – после интенсивного роста могут перейти в режим снижения в конце следующего года в силу эффекта базы. Во-вторых, существенным дезинфляционным фактором остается низкий рост цен на услуги, который в наибольшей степени зависит от ситуации с доходами населения и в наименьшей – от дисбалансов отдельных рынках. Рост цен на платные услуги, за исключением тарифов естественных монополий, остается на уровне около 2,4% - существенно ниже целевого уровня Банка России и свидетельствует о низком росте доходов населения", - сказал Максим Петроневич.

По оценкам Открытия Research, в отсутствие интенсивного роста цен на продовольствие на мировых рынках и стабильном курсе рубля инфляция по итогам 2021 г. может опустится до уровня 3,5% - существенно ниже целевого уровня Банка России и темпов инфляции по итогам января (5,2% г/г). В случае, если динамика инфляции будет развиваться в соответствии с этим прогнозом, Банк России может возобновить снижение ключевой ставки.

"На предстоящем заседании Банк России будет острожен в своих комментариях: период резкого ускорения инфляции, возможно, подходит к концу, в начале февраля была зафиксирована нулевая недельная инфляция, а курс национальной валюты после недолгого периода волатильности возобновил тенденцию к укреплению. В этих условиях с высокой вероятностью Банк России укажет на необходимость дальнейшего мониторинга инфляции и ее драйверов, главным образом динамику курса рубля, мировых цен на продовольствие и доходов населения, и подчеркнет готовность адаптировать политику в зависимости от изменения инфляционных ожиданий и своих прогнозов по инфляции. Решение по ключевой ставке и комментарии Банка России на вряд ли окажут существенное влияние на котировки рубля. Рынок ожидает сохранение ключевой ставки на неизменном уровне и с высокой вероятностью окажется прав", - отметил в заключение Максим Петроневич.

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