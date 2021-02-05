Более 540 нижегородских медработников стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 540 медработников в Нижегородской области стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с 2012 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В том числе в 2020 году в районные и сельские медучреждения региона было привлечено 45 врачей и 28 фельдшеров.

"Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" помогают решать вопрос дефицита кадров в малых городах и сельских поселениях. Обеспечение медицинских организаций высокопрофессиональными специалистами также является одной из важнейших задач в рамках нацпроекта "Здравоохранение", утвержденного указом президента РФ Владимира Путина", - пояснил Глеб Никитин.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" реализуются в регионе с 2012 года за счет средств федерального бюджета. До 2020 года размер "подъемной" выплаты составлял 1 млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей – для фельдшеров. В 2020 году был принят нормативный акт, согласно которому на удаленных территориях Нижегородской области выплаты приехавшим на работу специалистам-медикам теперь составляют 1,5 млн рублей - врачам и 750 тысяч рублей - среднему медперсоналу.



Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, кадровое обеспечение - одно из приоритетных направлений в работе министерства здравоохранения Нижегородской области. Правительством разработаны меры социальной поддержки, направленные на привлечение и закрепление медицинских специалистов.