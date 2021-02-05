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Анонсы событий для СМИ на 12 февраля 2021 года
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

11 февраля 2021 20:08  [102] Общество

МЧС предупредило о сильной метели, надвигающейся на Нижний Новгород

Региональное управление МЧС предупредило о сильной метели, надвигающейся на Нижний Новгород, причем метель может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Сильный снег и метель ожидаются с завтрашнего дня – 12 февраля, и до ночи 14 февраля. В этот период видимость сократится до менее 500 метров.

Нижегородцев предупредили об эвакуации мешающих уборке снега машин

Администрация Нижнего Новгорода, в связи с предстоящей метелью и снегопадом, с 12 по 17 февраля вводит запрет на парковку и остановку транспорта на ряде улиц исторического центра города. Запрет обусловлен уборкой дорог от снега. Припаркованные машины будут эвакуированы.

Собак с шерстью голубого цвета заметили под Дзержинском

Собак с голубой шерстью заметили под Дзержинском. Стая "голубых" собак была обнаружена на территории завода "Оргстекло". Позднее в соцсети появилась информация, что администрация города ведет переговоры с руководством предприятия о возможности отлова животных.

Рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года

Уже с 19 марта 2021 года стартуют чартерные рейсы из столицы ПФО в Анталью. Перелеты будет производить авиакомпания "Royal Flight". Рейсы в Дубай будет осуществлять авиакомпания "Россия". Предполагается, что это также будут чартерные рейсы. Первый вылет запланирован на 3 марта

Прирост смертности за 2020 год в Нижегородской области один из самых низких в ПФО

Прирост смертности за 2020 год в Нижегородской области один из самых низких в ПФО. Такую информацию озвучил губернатор региона Глеб Никитин, комментируя статистику по общему приросту смертности за прошедший год, которую обнародовал Росстат. По словам Глеба Никитина, показатель прироста смертности - это, по сути, главный показатель того, как регионы справились с пандемией.

Реставрацию шести ОКН в Нижнем Новгороде планируется завершить к июлю 2021 года

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области объявило торги для реставрации "Музея нижегородской интеллигенции" (ул. Максима Горького, 127), Усадьбы А.Н. Седова (ул. Студеная, 49/6) и Дома Н.В. Эвениуса (ул. Студеная, 45). В ведомстве отметили, что до конца текущего месяца будут также объявлены аукционы для реставрации д. 14а по ул. Кожевенной, д.5 по ул. Большие Овраги и "Дома, в котором родился летчик Нестеров Петр Николаевич" (Кремль, корп.2, литеры В, В1, В2, В3). Общая сумма реставрации составит около 38,6 млн рублей.

Назван инвестор для берегоукрепления Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

Берегоукрепление Черниговской набережной в Нижнем Новгороде планируется передать в концессию АО "Икс" (дочерняя компания ПАО "Сбербанк России"). Сейчас с компанией ведутся переговоры по финансовой модели реализации проекта. В частности, министерство рассчитывает на получение субсидии из федерального бюджета. Но основная часть средств ожидается от инвестора. Ориентировочно объем инвестиций составит 4 млрд рублей.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 10 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 10 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 89 557 человек, из которых 38 808 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 50 749 – за пределами областного центра.

Озвучены подробности расследования дела об убийстве девушки на озере Автозавода

У обвиняемого в убийстве 35-летнего местного жителя Юрия Чекановского была 33-летняя сообщница. Мужчину также будут судить за сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками.

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