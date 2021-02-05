Нижний Новгород снова встал в пробках 12 февраля Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижний Новгород снова встал в пробках 12 февраля. По данным портала Яндекс в 09:00 пробки достигли 9 баллов.

Согласно информации, наиболее сложная ситуация традиционно наблюдается на подъездах к мостам - улицах Самаркандской и Керченской (в районе Канавинского моста), на Московском шоссе (около Метромоста), на улицах Ларина и Новикова-Прибоя (съезд и заезд на Мызинский мост).

В центре города - в границах площади Минина и Пожарского, улиц Белинского, Алексеевской и Горького также плотное движение. Затруднено движение и на улицах Сергея Акимова, Родионова, Ванеева, Надежды Сусловой, Нартова, проспекте Гагарина и Казанском шоссе.

Напомним, что МЧС предупредило о сильной метели, надвигающейся на Нижний Новгород. С 12 февраля и до ночи 14 февраля в Нижнем Новгороде и области ожидается сильный снег и метель. В этот период видимость сократится до менее 500 метров.

Для своевременной и качественной уборки снега в центре города введен запрет на парковку машин. Речь идет об улицах Алексеевской, Верхне-Волжский и Нижне-Волжской набережных, улицах Минина и Горького, площади Горького, а также улицах Пискунова, Рождественской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской и Ковалихинской.