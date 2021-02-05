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Общество

Более 80 тысяч кубометров снега вывезено из Нижнего Новгорода за неделю

12 февраля 2021 10:05  [48] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 80 тысяч кубометров снега вывезено из Нижнего Новгорода за неделю. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода перешли на усиленный режим работы в связи с прогнозом трехдневного мощного снегопада.

По словам главы города Юрия Шалабаева, ключевые транспортные развязки города были обработаны противогололедными материалами.

"Пока город спал, все дороги первой и второй категории подмели и обработали противогололедными материалами. Особое внимание было уделено спускам и подъемам, тротуарам, подходам к остановкам и социальным объектам. На Мызинском мосту с утра дежурят тягачи, чтобы обеспечить проезд большегрузов", – сказал он.

Сейчас на улицах города более 760 сотрудников дорожных служб осуществляют уборку снега, также работает 370 единиц спецтехники. В целом за текущую неделю из города уже было вывезено около 88 тысяч кубометров снега. За это время использовано более 5 тысяч тонн противогололедных материалов, в том числе песко-соляная смесь, соль и реагенты.

Напомним, что нижегородцев предупредили об эвакуации мешающих уборке снега машин. Запрет на стоянку автомобилей введен с 21:00 12 февраля до 09:00 17 февраля.

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Теги:
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