Мобильные приложения для оказания госуслуг по разным темам появятся в России

Мобильные приложения для оказания госуслуг по темам "Здоровье", "Дом" и "Авто" появятся в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Согласно информации, данные приложения в настоящее время проходят тестирование и планируются к запуску. При этом приложение "Здоровье" тестируется в закрытом режиме в трех регионах России.
Другое приложение "Дом" проходит апробацию в ряде домов Московской области. Отмечается, что сервис будет включать в себя чат между жильцами и управляющей компанией, подачу обращений и жалоб на качество выполняемых работ.
С августа 2021 года будет доступно и приложение "Авто". С помощью приложения можно будет оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль.
"Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг - это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов", - заявил вице-премьер.
Напомним, что платформа для голосования за объекты благоустройства запущена в России.
Жителям РФ предстоит выбрать объекты благоустройства 2020 года. В случае, если уже проголосовали за объекты, можно голосовать за дизайн будущих проектов. Для голосования необходимо зайти на платформу, выбрать регион и объект благоустройства.
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