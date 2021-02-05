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Общество

Мобильные приложения для оказания госуслуг по разным темам появятся в России

12 февраля 2021 10:50  [103] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мобильные приложения для оказания госуслуг по темам "Здоровье", "Дом" и "Авто" появятся в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Согласно информации, данные приложения в настоящее время проходят тестирование и планируются к запуску. При этом приложение "Здоровье" тестируется в закрытом режиме в трех регионах России.

Другое приложение "Дом" проходит апробацию в ряде домов Московской области. Отмечается, что сервис будет включать в себя чат между жильцами и управляющей компанией, подачу обращений и жалоб на качество выполняемых работ.

С августа 2021 года будет доступно и приложение "Авто". С помощью приложения можно будет оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль.

"Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг - это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов", - заявил вице-премьер.

Напомним, что платформа для голосования за объекты благоустройства запущена в России.

Жителям РФ предстоит выбрать объекты благоустройства 2020 года. В случае, если уже проголосовали за объекты, можно голосовать за дизайн будущих проектов. Для голосования необходимо зайти на платформу, выбрать регион и объект благоустройства.

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Теги:
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