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Общество

Обновленную версия портала "Госуслуги" запустят в конце марта 2021 года

13 февраля 2021 09:27  [76] Общество

Фото: https://www.gosuslugi.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Согласно информации, пользователям будут предложены новые формы сервисов на модернизированном портале госуслуг.

Отмечается, что в апреле в новой версии портала появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта. Пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы.

Уже к лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала. Новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, в его основе лежат передовые технологии. Объем запросов для обработки будет расширен.

"До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года - более ста. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи", - сказал в заключение Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что мобильные приложения для оказания госуслуг по разным темам появятся в России.

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Теги:
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