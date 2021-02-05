Обновленную версия портала "Госуслуги" запустят в конце марта 2021 года Общество

Фото: https://www.gosuslugi.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Согласно информации, пользователям будут предложены новые формы сервисов на модернизированном портале госуслуг.

Отмечается, что в апреле в новой версии портала появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта. Пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы.

Уже к лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала. Новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, в его основе лежат передовые технологии. Объем запросов для обработки будет расширен.

"До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года - более ста. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи", - сказал в заключение Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что мобильные приложения для оказания госуслуг по разным темам появятся в России.