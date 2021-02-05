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Почти 50 млн рублей выделено на благоустройство сквера на пр. 70 лет Октября в Нижнем Новгороде

12 февраля 2021 13:57  [68] Экономика

Фото: https://www.google.ru/maps

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 50 млн рублей выделено на благоустройство сквера на пр. 70 лет Октября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, средства будут выделены из городского бюджета. Закупку проводит департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода.

В аукционных документах сказано, что за сумму в 49,4 млн рублей планируется провести комплексное благоустройство сквера - вырубить ветхие и аварийные деревья и посадить новые зеленые насаждения, цветники и новый газон. Также планируется установить новые урны, лавочки и малые архитектурные формы.

Срок выполнения работ: со дня заключения контракта до 15 июля 2021 года.

Напомним также, что более 26 млн рублей планируется направить на благоустройство сквера Гордеевский.

Всего из регионального бюджета планируется выделить около 22,5 млрд рублей на подготовку к 800-летию. В частности, 2,2 млрд рублей направят на благоустройство 11 объектов: территории Нижегородской ярмарки в комплексе с площадью Ленина, Окской набережной, мыса Стрелки, Александровского сада (в том числе восстановления "ракушки") и ряда других объектов.

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