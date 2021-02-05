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Общество

Тягачи дежурят на Мызинском мосту для обеспечения проезда транспорта

12 февраля 2021 14:10  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Тягачи дежурят на Мызинском мосту для обеспечения проезда транспорта. Об этом в своем Instagram написал глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, городские службы знали о надвигающейся метели заранее и предприняли необходимые меры для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта.

"Особое внимание было уделено спускам и подъемам, тротуарам, подходам к остановкам и социальным объектам. На Мызинском мосту с утра дежурят тягачи, чтобы обеспечить проезд большегрузов", - отметил глава города.

С утра в городе регистрировались 9 балльные - пробки. Сейчас же, по данным на 14:00, пробки оцениваются в 8 баллов.

Напомним также, что пункты обогрева для водителей установили на двух трассах в Нижегородской области.

За текущую неделю, начиная с понедельника, из города было вывезено более 80 тысяч кубометров снега. За это время использовано более 5 тысяч тонн противогололедных материалов, в том числе песко-соляная смесь, соль и реагенты.

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Теги:
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