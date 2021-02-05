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Общество

Проезд фур по Мызинскому мосту в непогоду может быть запрещен

12 февраля 2021 15:56  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Проезд фур по Мызинскому мосту в непогоду может быть запрещен. Об этом в своем Instagram написал глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, основная работа по уборке снега в городе идет ночью, но в такую погоду, как сегодня, идет круглосуточная работа. Касательно Мызинского моста Юрий Шалабаев отметил, что в течение 12 февраля мост три раза перекрывали для прометания, два раза просыпали реагентами. Начиная с 06:00, с моста было вытащено около 40 фур.

"Планируем поднять с ГИБДД вопрос полного запрета на проезд днем большегрузов по Мызинскому мосту при таком ухудшении погодных условий", - отметил глава Нижнего Новгорода.

Напомним, что в течение всего дня 12 февраля тягачи дежурят на Мызинском мосту для обеспечения проезда транспорта. С утра в городе отмечались пробки в 9-баллов. По прогнозу портала, к 18:00 пробки вырастут до 10 баллов.

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Теги:
Автомобили Транспорт
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