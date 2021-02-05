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Общество

Детеныш зебры родился в нижегородском зоопарке

12 февраля 2021 16:16  [51] Общество

Фото: пресс-служба зоопарка

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Детеныш зебры родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Согласно информации, в ночь с 11 на 12 февраля у зебры Марти и ее друга Корса родился долгожданный малыш.

В сообщении отмечается, что роды прошли без каких-либо осложнений. Жеребенок сразу встал на ножки. Его пол пока неизвестен.

Также руководство зоопарка отметило, что имя малышу будет традиционно выбрано на конкурсной основе.

СПРАВКА

Зебра Чапмана — подвид бурчелловой зебры. Они, как и их родственники, являются выходцами из саванны на северо-востоке Южной Африки, на севере в Зимбабве, на западе в Ботсвану, на полосу Каприви в Намибии и южную Анголу. Зебра Чапмана питается в основном травой и иногда кустарниками. В настоящее время они находятся в статусе низкого риска в списке исчезающих видов.

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Теги:
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