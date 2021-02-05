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Детеныш зебры родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Согласно информации, в ночь с 11 на 12 февраля у зебры Марти и ее друга Корса родился долгожданный малыш.
В сообщении отмечается, что роды прошли без каких-либо осложнений. Жеребенок сразу встал на ножки. Его пол пока неизвестен.
Также руководство зоопарка отметило, что имя малышу будет традиционно выбрано на конкурсной основе.
СПРАВКАЗебра Чапмана — подвид бурчелловой зебры. Они, как и их родственники, являются выходцами из саванны на северо-востоке Южной Африки, на севере в Зимбабве, на западе в Ботсвану, на полосу Каприви в Намибии и южную Анголу. Зебра Чапмана питается в основном травой и иногда кустарниками. В настоящее время они находятся в статусе низкого риска в списке исчезающих видов.
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