Председатель ЗС НО Евгений Люлин запустил в своих соцсетях рубрику интересные "ФАКТЫ 800" Общество

Евгений Люлин

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин запустил в своих социальных сетях новую рубрику интересные "ФАКТЫ 800".

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, новая публикация будет выходить в каждое воскресенье. Первый пост был посвящен Николаю Александровичу Добролюбову.

"Нам кажется, что мы всё про него знаем. Блестящий литературный критик, друг Чернышевского, сотрудник журнала "Современник" Некрасова, обличитель пороков царизма, поэт, прозаик, философ. Однако за сухими строчками из учебников скрывается живая, полная событий жизнь!", - написал в первом посте спикер регионального парламента.

"Николай Добролюбов был удивительно одаренным от природы человеком. Его современники вспоминали, что он с детства много читал – в 13 лет уже переводил Горация! Учился в Нижегородской духовной семинарии. Затем в Педагогическом институте в Санкт-Петербурге, где за вольнодумство был лишен золотой медали. Блестящий интеллектуал!", - продолжил Евгений Люлин.

"Потрясающе плодовитый публицист: за один только 1858 год он напечатал 75 статей и рецензий. Что интересно, он никогда не подписывался своим настоящим именем. Добролюбов прожил недолго – всего 25 лет, но навсегда остался в истории литературы России. Какая короткая, но яркая жизнь!", - рассказал председатель Законодательного собрания.

"Нижний Новгород – один из красивейших городов России. Наши улицы хранят память о выдающихся личностях и событиях. Важно, чтобы нижегородцы как можно больше знали о своем родном городе, открывали его заново, порой с неожиданных сторон. Присоединяйтесь и вы, делитесь своими размышлениями и знаниями", - призвал нижегородцев Евгений Люлин.