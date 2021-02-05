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Экономика

Банк "Открытие" разместил пятилетние облигации объемом 15 млрд рублей

12 февраля 2021 17:39  [73] Экономика

Банк "Открытие" разместил облигации серии БО-П07 сроком обращения 5 лет с трехлетней офертой номинальным объемом 15 млрд рублей 12 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Книга заявок по выпуску  облигаций банка "Открытие" серии БО-П07 была закрыта 10 февраля.

Согласно информации, благодаря активной работе в рамках премаркетинга – в частности, проведению вебинара для инвесторов на Московской бирже – спрос на облигации существенно превысил предложение, составив 23,5 млрд рублей.

Высокий спрос позволил увеличить объем размещения с 10 до 15 млрд рублей и дважды снизить ориентир по ставке купона до финального уровня 6,25 % годовых.

12 февраля 2021 года выпуску был присвоен кредитный рейтинг от Аналитического кредитно-рейтингового агентства АКРА на уровне AA(RU).

"В терминах значения премии к кривой ОФЗ (КБД Московской биржи), которая на момент закрытия книги заявок составила 113 б.п., книга заявок была закрыта на более качественных условиях, чем состоявшиеся ранее размещения выпусков облигаций крупнейших российских банков первого эшелона. Это подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов качественных показателей и сильных сторон Группы "Открытие" и формирует принципиально новый подход к позиционированию долговых обязательств банка "Открытие" на публичном рынке", – прокомментировал сделку заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Дмитрий Левин.

Организаторами размещения облигаций банка "Открытие" выступили банк "Открытие", БК "Регион" и Московский кредитный банк.

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Теги:
Банки Облигации Открытие
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