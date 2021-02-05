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Общество

Нижегородские власти объяснили необходимость выбора перевозчика на трамвайные маршруты

12 февраля 2021 18:11  [76] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские власти объяснили необходимость выбора перевозчика на трамвайные маршруты областного центра.

Напомним, что конкурс был объявлен ГКУ Нижегородской области "Центр безопасности дорожного движения". Выбирался перевозчик для обслуживания 14 трамвайных маршрутов. Минимальная сумма контракта составляла 1,37 млн рублей.

Победителем конкурса признано МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ). Заявка перевозчика была единственной и соответствовала конкурсной документации, поэтому контракт будет заключен с "Нижегородэлектротрансом", который запросил за свои услуги максимальную сумму контракта.

АЛЬТЕРНАТИВА ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА

НЭТ сейчас является единственным эксплуатантом наземного электротранспорта в Нижнем Новгороде. В администрации города НИА "Нижний Новгород" сообщили, что информация о других перевозчиках в областном центре со своим парком трамваев у них отсутствует.

В правительстве региона НИА "Нижний Новгород" пояснили, что в торгах могло принять участие любое предприятие в РФ, имеющее соответствующие производственные возможности.

ЭТО НЕ БРУТТО-КОНТАКТ

Между тем, в настоящее время нижегородская агломерация готовится к переходу на заключение брутто-контрактов с перевозчиками. Суть такого контракта заключается в том, что минтранс на конкурсной основе будет предоставлять не маршруты, а объем транспортных услуг. То есть, перевозчики станут выходить на конкурс, где уже прописаны необходимые параметры их работы (интервалы движения, тарифы и т.д.).

Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. При этом деньги за проезд поступают в бюджет региона, из которого и будет оплачиваться работа перевозчика.

В правительстве Нижегородской области объяснили, что выбор перевозчика для обслуживания трамвайных маршрутов на конкурсной основе – не является брутто-контрактом.

"Это будет не брутто-контракт, то есть вся выручка от оплаты проезда будет оставаться в распоряжении перевозчика", - рассказали в правительстве.

В Нижегородской области торги проведены впервые в связи с тем, что максимальная сумма контракта превышает 600 тысяч рублей, и в этом случае заключение прямого контракта с единственным подрядчиком невозможно.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПЕРЕВОЗЧИКОВ ДРУГОГО ВИДА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

В правительстве также рассказали, что торги по выбору перевозчиков для других действующих видов электротранспорта не планируются.

Троллейбусная сеть Нижнего Новгорода делится на три сегмента и по каждому из них заключаются контракты. Однако ни один из них не превышает 600 тысяч рублей, поэтому у заказчика по закону есть право заключать прямые контракты с единственным подрядчиком без проведения торгов.

Конкурентные процедуры для выбора перевозчика в метрополитене не предусмотрены законодательством РФ.

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Теги:
Госзакупки Трамвай Транспорт
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